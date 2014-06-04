Порошенко не исключает встречи с Путиным: будет день - будет пища

В пятницу, 6 июня, в Нормандии не предусмотрена встреча нового президента Украины Петра Порошенко и главы РФ Владимира Путина, но не исключено, что она все же может состояться.

Об этом сегодня Порошенко заявил во время брифинга, отвечая на вопрос, возможна ли встреча с президентом России завтра, 5 июня, пишет УНИАН.

"Во-первых, я завтра Путина в Нормандии не увижу. Я завтра увижу Меркель (канцлера ФНГ Ангелу Меркель - ред.) в Берлине. Встречи в Нормандии состоятся послезавтра. Будет день - будет пища", - сказал Порошенко.

При этом новый президент добавил, что у него в графике на пятницу есть ряд встреч с мировыми лидерами, и по итогам этих встреч можно будет говорить о дальнейшем развитии событий.

"Тогда можно будет говорить о дальнейшем развитии сценария по отношению к России", - подчеркнул он.

Между тем, Порошенко отметил, что у него в графике встречи с Путиным не предусмотрено по состоянию на сейчас.

"Я не исключаю, что она может состояться в том или в ином формате, и давайте мы будем это комментировать тогда, когда будет информация и будут основания", - резюмировал новый президент Украины.

Кроме вышесказанного напомним, в конце мая президент Франции Франсуа Олланд пригласил Петра Порошенко на торжества по случаю 70-летия со дня высадки союзников в Нормандии, которое пройдет на этой неделе.