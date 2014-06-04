Порошенко о возможном назначении Яроша в Кабмин: это "фейк"

Новый президент Украины Петр Порошенко считает "фейком" информацию о том, что лидер партии "Правый сектор" Дмитрий Ярош может быть назначен в состав нового Кабинета министров.

Об этом Порошенко заявил во время пресс-конференции в Польше, пишет Украинская правда.

Новый президент заявил, что он не имеет такой информации.

"Мне нет что комментировать... Я думаю, это фейковая информация", - сообщил Порошенко, комментируя информацию о возможном назначении Яроша в правительство.

При этом он добавил, что украинское правительство формируется после парламентских выборов.



По данным издания, ранее руководитель информационного центра партии "Правый сектор" Борислав Береза заявил, что Дмитрий Ярош может войти в новое правительство, а сам "Правый сектор" - объединить силовые структуры.

Кроме вышесказанного напомним, до этого Петр Порошенко заявил, что оставит Арсения Яценюка главой Кабинета министров Украины.