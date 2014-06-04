АТО на Донбассе: Красный Лиман практически освобожден, в Славянске хотят заблокировать террористов

АТО в Донецкой области продолжается - и.о. президента Украины Александр Турчинов заявил, что город Красный Лиман, занятый силовиками 3 июня, практически полностью освобожден от террористов, и здесь в ближайшее время будет назначен новый глава райгосадминистрации.



Об этом и.о. главы государства заявил в ходе посещения одного из блокпостов возле Славянска в среду, 4 июня, сообщает LB.ua.



"Cейчас мы проверяем Красный Лиман на наличие остатков террористов, и как только удостоверимся, что полная безопасность гарантирована, я подписываю указ о назначении главы местной районной администрации, с тем, чтобы люди могли возвращаться к мирной жизни", – отметил Турчинов.



Он также выразил надежду, что мэр Красного Лимана, который был вынужден покинуть город, вернется к исполнению своих обязанностей.



Кто станет новый главой райадминистрации, неизвестно. Сообщается лишь, что это – местный житель. Глава МВД Арсен Аваков, также присутствовавший на блокпосту, охарактеризовал его так: "Это известный боевой офицер, который обеспечит порядок и даст возможность району жить мирной жизнью".

Аваков, кроме того, заявил, что в сложных районах восточных областей будут работать специальные, так называемые "сводные" отряды милиции, укомплектованные из числа местных сотрудников внутренних органов.



Министр также прокомментировал ситуацию вокруг Славянска.



"Что касается Славянска, то сейчас мы работаем над тем, чтобы полностью заблокировать входы и выходы из города, так чтобы террористы не смогли вырваться или получить подкрепление извне", – заявил Аваков.



Глава МВД отметил, что местное население воспринимает активную фазу АТО "нормально, с пониманием и с облегчением".

Напомним, по информации спикера АТО Владислава Селезнева, силовики уничтожили склад боеприпасов террористов в Славянске.

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