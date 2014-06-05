"Большая семерка" выдвинула России четыре условия по Украине: иначе санкции

Лидеры G7 выдвигают России четыре условия, касающиеся ее действий в отношении Украины. В случае их невыполнения, против РФ могут быть введены новые экономические санкции.

Об этом говорится в документе, принятом лидерами семи ведущих стран мира в среду, 4 июня, на саммите в Брюсселе, сообщает Deutsche Welle.

Главы государств G7 потребовали от России вызывающих доверие действий, направленных на преодоление украинского кризиса, пригрозив в противном случае ужесточением санкций.

"Мы готовы, если события этого потребуют, усилить адресные санкции и наложить значительные дополнительные ограничения, чтобы Россия заплатила куда более высокую цену за свои действия", - отмечается в итоговом документе саммита.

Москве выдвинули четыре условия: во-первых, сотрудничать с новым президентом Украины Петром Порошенко. Во-вторых, остановить приток оружия и боевиков на восток Украины. В-третьих, провести полный отвод войск от российско-украинской границы. В-четвертых, гарантировать поставки газа.

Комментируя решение саммита, канцлер Германии Ангела Меркель четко дала понять, что отказ России может привести к введению третьего уровня экономических санкций. При этом она подчеркнула, что никакого автоматизма ожидать не стоит: введение новых санкций должно быть согласованным.

На данный момент решение о введении санкций не принято.

Напомним, президент РФ Владимир Путин, который пообщается с некоторыми мировыми лидерами во время поездки во Францию, пообещал сотрудничать с новой украинской властью, но снова отрицает присутствие военных из РФ на Донбассе, где продолжается антитеррористическая операция.