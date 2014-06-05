"Большая семерка" призвала боевиков на Донбассе разоружиться, а власть - к сдержанности

Главы стран-членов G7 призвали боевиков на Донбассе разоружиться.
Об этом говорится в коммюнике по итогам рабочего ужина "семерки", сообщает РИА Новости.
"Мы призываем незаконные вооруженные формирования разоружиться. Мы призываем украинские власти сохранить сдержанный подход в проведении операций по восстановлению законности и порядка", — заявили главы стран-членов G7.
Они также приветствовали "готовность украинских властей к продолжению инклюзивного национального диалога".
"Мы приветствуем "меморандум мира и согласия", принятый Верховной радой 20 мая, и выражаем желание, чтобы он мог быть быстро применен", — говорится в коммюнике.
Лидеры также призвали украинский парламент и правительство продолжить конституционную реформу.
Напомним, 4 июня G7 выдвинули Москве четыре условия: во-первых, сотрудничать с новым президентом Украины Петром Порошенко. Во-вторых, остановить приток оружия и боевиков на восток Украины. В-третьих, провести полный отвод войск от российско-украинской границы. В-четвертых, гарантировать поставки газа.