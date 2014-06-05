Украинские пограничники без боя покинули базу в Свердловске

Украинские пограничники покинули базу, которая находится в городе Свердловск.

Об этом в своем Facebook написал журналист Роман Бочкала.

"Без боя. Украинские пограничники ушли из Свердловска. Колонна движется в сторону Харькова. В данный момент стоят у Краснодона на блокпосту", - сообщил он.

Ро его информации, причиной того, что пограничники ушли без боя могло стать то, что на днях "некое боевое подразделение из этой части отправилось в Дьяково на усиление, где тоже сепаратисты блокировали местный погранотряд".

"Т.е. таким образом, на утро 4 июня Свердловский погранотряд оказался оголенным. По сути, там остались штабисты. Это может объяснить, что отряд ушел", - добавил журналист.

В свою очередь газета "Восточный экспресс" приводит слова заместителя начальника отдела пограничной службы Александр Коваленко, по словам которого часть была заблокирована.

"Нас заблокировали… Как представились – это казацкая сотня… Вели переговоры, но фамилии переговорщиков не знаем. Мы собрались и уехали из пограничного отдела. Кто и что там сейчас, не знаю. Может, и заняли наш отдел. Мы собрались и все вывезли", - сказал он.

Между тем, как пишет "Украинская правда", в госпогранслужбе сообщили: "В связи с крайне резким обострением ситуации вокруг Луганского пограничного отряда и ряда пограничных отделов Луганского и Донецкого отрядов, что сделало невозможным выполнение пограничниками своих обязанностей, в ночь с 3 на 4 июня и в первой половине 4 июня была проведена специальная операция по перемещению персонала, оружия и имущества некоторых подразделений на рубежи, определенные непосредственно у линии госграницы".

"Такая передислокация сил и средств погранслужбы позволяет усилить контроль над линией госграницы, в том числе, на опасных направлениях".

"При передислокации один из отделов подвергся вооруженному нападению террористов. Неизвестные открыли огонь на поражение. В ходе перестрелки были уничтожены три террориста, 1 АГС (автоматический гранатомет станковый ) и автомобиль с боеприпасами. После боя колонна продолжила движение к новому месту дислокации", - сказано в сообщении.

При этом в Госпогранслужбе не указали, о каких именно отделах идет речь.