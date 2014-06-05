АТО под Славянском: блокпосты усилили танками, опубликовано видео

К антитеррористической операции под Славянском присоединились танки Т-64.

Машины находятся на блокпосту украинских силовиков для охраны позиций АТО, сообщется в Facebook Минобороны.

"Террористы наносят ущерб танкам как могут, а их ремонтируют прямо в поле и снова в бой", - говорится в Минобороны.

Напомним, ранее спикер АТО Владислав Селезнев сообщал, что ночь силовики под Славянском провели спокойно.

Славянск в тесном "кольце" сил АТО. В Красном Лимане продолжается окончательная зачистка - спецназ работает по всем местам, где террористы обустраивали свои боевые штабы, отметил пресс-офицер.

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