АТО под Славянском: блокпосты усилили танками, опубликовано видео

Террористы наносят ущерб танкам, а их ремонтируют прямо в поле и снова в бой.
К антитеррористической операции под Славянском присоединились танки Т-64.
Машины находятся на блокпосту украинских силовиков для охраны позиций АТО, сообщется в Facebook Минобороны.
"Террористы наносят ущерб танкам как могут, а их ремонтируют прямо в поле и снова в бой", - говорится в Минобороны.
Напомним, ранее спикер АТО Владислав Селезнев сообщал, что ночь силовики под Славянском провели спокойно.
Славянск в тесном "кольце" сил АТО. В Красном Лимане продолжается окончательная зачистка - спецназ работает по всем местам, где террористы обустраивали свои боевые штабы, отметил пресс-офицер.
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