Регионал рассказал, что на деньги Януковича и Курченко в Раде создадут новые партии

5 июня 2014, 10:29

На базе нынешних и бывших членов ПР создают несколько новых партий.

Народный депутат, член фракции Партии регионов, который пожелал остаться неназванным заявил, что в Верховной Раде создаются новые центры влияния.

Свои партии намерены создать народные депутаты Валерий Хорошковский, Нестор Шуфрич, Виталий Хомутынник, Игорь Рыбаков и Сергей Курченко, пишет РБК-Украина.

"Сейчас начались попытки создать на базе нынешних и бывших членов ПР несколько новых партийных проектов", - заявил нардеп.

По его словам, во-первых, собственный политический проект пытается запустить Нестор Шуфрич под патронатом Виктора Медведчука.

"Во-вторых, нас активно вербуют в проект Валерия Хорошковского. Этим занимается Сергей Ларин (экс-заместитель главы Администрации Президента Януковича, - ред.) и бывший представитель Януковича в парламенте Юрий Мирошниченко.

Свою группу в Верховной Раде Украины "под действующую власть" создают одиозные народные депутаты Игорь Рыбаков и Андрей Деркач - с перспективой создания партии. Они собрали уже более 25 "штыков", - отметил он.

По информации нардепа, существует также группа Хомутынника, на ее базе также будет создана партия. "У них есть более тридцати пяти депутатов", - отметил "регионал".

Также, по словам нардепа от ПР, политические проекты будут создавать "Семья" (экс-президента Виктора  Януковича) и отдельно Сергей Курченко.

"Говорят, что на днях под патронатом Сергея Курченко в ВР на базе объединения "За мир и стабильность" из тридцати двух нардепов будет создана депутатская группа во главе с опальным Владимиром Олийныком. Также вялые попытки создать какой-то проект делают "Семья" и лично Сергей Арбузов", - утверждает нардеп.

По его мнению, Партия регионов, фактически, умирает.

"Ее добивают. Ринат Ахметов устранился от партийных дел, единого центра управления нет. Он пытается заменить председателя фракции Александра Ефремова на Вадима Новинского, но тем самым окончательно разваливает фракцию и новые выходы из её состава еще ожидаются, ведь Вадим Новинский и Борис Колесников - откровенно слабые менеджеры, - объяснил политик. - Андрей Клюев устранился от партийных дел, а Сергей Клюев занимается спасением семейного бизнеса связанного с производством солнечной энергии.

Все понимают, что партия на следующих выборах в парламент может и не пройти. И поэтому депутаты панически ищут варианты. Есть кадры, которые уже дали согласие на вхождение в несколько проектов одновременно", отметил регионал.

Напомним, ранее лидер фракции ПР в Верховной Раде Александр Ефремов заявил, что в Партии регионов считают нецелесообразным проводить парламентские выборы до внесения изменений в Конституцию.

Между тем, политолог Виктор Небоженко на чате в "Главреде" заявил: Украине для проведения реформ и движения вперед необходимы досрочные парламентские выборы, которые позволят освободить Верховную Раду от депутатов, совершивших преступления.

"Нынешние парламентарии в большинстве своем сделали все для формирования антидемократического режима личной власти Януковича. Их пребывание в Раде до 2017 года опаснее российских диверсантов на Донбассе", - уверен он.

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Рада Шуфрич регионалы нардеп Курченко партии
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