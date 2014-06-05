Советник Авакова рассказал о российских наемниках, воюющих на деньги Януковича

Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что в Украину едут российские наемники, которым из денег экс-президента Виктора Януковича платят зарплаты в 2-3 тысяч долларов.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Дождь".

"Гражданской войны в Украине нет, потому что есть вторжение определенных групп террористов с территории Российской Федерации, в том числе наёмников, которым платят большие деньги (по нашим данным, 2-3 тысяч долларов). Финансируется это Януковичем и людьми, которые бежали в Россию, которая вопреки законодательству не выдаёт этих граждан Украины", - рассказал советник главы МВД.

"Всё это подогревается из-за них, к сожалению. Поэтому гражданской войны у нас нет. Гражданская война – это когда граждане имеют разные точки зрения. Так вот, на Донбассе по социологическим опросам, которые проводились министерством, не более 10-15 процентов граждан заявляли о неприятии единой Украины. Но это меньшинство", - подчеркнул Геращенко.

Ранее "Главред" сообщал, что Генпрокуратура Украины заявила: беглые украинские чиновники вывезли в Россию от 32 до 100 млрд долл. наличными. По данным Госфинмониторинга, Янукович и его окружение "отмыли" 77,2 млрд. грн.