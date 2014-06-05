Луценко обвинил руководство пограничников: в Украину заехали 15 грузовиков с российскими боевиками

Сегодня ночью, 5 июня, из России в Украину через границу проехали 15 КамАЗов с террористами.

Об этом написал советник и.о. президента и экс-министр внутренних дел Юрий Луценко в Facebook.

"Бл*дь. За последние сутки пограничники покинули заставу на участке в 130 км госграницы в Луганской области. За ночь через этот пролом уже въехали 15 КамАЗов с террористами. Уже сегодня они придут на помощь бандформированиям в Донецкой области, против которых ведется АТО.

Как вам спится, генерал Литвин (Николай Литвин - председатель Госпогранслужбы и брат нардепа Владимира Литвина – ред.). И всем остальным министрам и генералам, которые двое суток не смогли прийти на помощь Луганскому пограничному отряду? А теперь вся путинская ср*нь просто зальет Донбасс. Вам повезло, что еще не объявлено военное время. За такое расстреливают", - подчеркнул Луценко.

Напомним, 4 июня украинские пограничники покинули базу, которая находится в городе Свердловске.

В Госпогранслужбе также сообщили, что " в связи с крайне резким обострением ситуации вокруг Луганского пограничного отряда и ряда пограничных отделов Луганского и Донецкого отрядов, что сделало невозможным выполнение пограничниками своих обязанностей, в ночь с 3 на 4 июня и в первой половине 4 июня была проведена специальная операция по перемещению персонала, оружия и имущества некоторых подразделений на рубежи, определенные непосредственно у линии госграницы".