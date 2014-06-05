На Луганщине из-за отсутствия пограничников закрыты два пункта пропуска на границе с Россией

На Луганщине закрыты пограничные пункты пропуска "Должанский" и "Красный партизан" в связи отсутствием там пограничников.

Об этом сообщили в пресс-службе Луганской региональной торгово-промышленной палаты.

"С сегодняшнего дня закрыты пограничные пункты пропуска "Должанский" и "Красный партизан" в связи с фактическим отсутствием на них пограничников, что делает невозможным работу таможенных пунктов пропуска", - сообщает

Вместе с тем, ПП "Изварино", "Красная Таловка", остальные пункты пропуска в северной части Луганской области работают в штатном режиме.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщали о передислокации Луганского пограничного отряда и отдела пограничной службы "Станично-Луганское" "в связи с ситуацией, которая сложилась в результате длительных атак многочисленных группировок хорошо вооруженных боевиков и невозможностью в дальнейшем выполнять управленческие функции с мест постоянной дислокации".

В пресс-службе пограничного ведомства подчеркнули, что система управления по охране государственной границы в Луганской области после передислокации погранотряда сохранена.

Как известно, 2 июня вооруженные люди напали на штаб Луганского погранотряда. В ходе штурмов ранено 8 пограничников, четверо из них - в тяжелом состоянии.

Пограничники просили руководство о помощи 2 суток.

Экс-премьер Юрий Луценко обвинил руководство пограничников и лично председателя Госпогранслужбы Николая Литвина в том, что пограничники покинули пост и поэтому в Украину заехали 15 КамАЗов с российскими боевиками.