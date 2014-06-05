Путин проводит против Украины операцию, но может остановиться перед силой - эксперт

Угроза стран "Большой семерки" ввести новые, экономические, санкции против России в связи с ее действиями по поддержке террористов на востоке Украины может остановить агрессию со стороны Владимира Путина и операцию, которую он проводит в нашей стране.

Такое мнение "Главреду" выразил политолог Алексей Гарань, комментируя четыре требования G7, выдвинутые Москве, среди которых, в частности, сотрудничество с Петром Порошенко, остановка притока боевиков и оружия в Украину и отвод войск от наших границ.

"Заявления "Большой семерки" достаточно жесткие. А санкции, которые уже действуют, дают эффект. Решительное заявление "Большой семерки" о возможности третьей волны санкций – очень серьезная угроза для России и большая помощь Украине. Тем более, если это будет дополнено успехами в проведении АТО. Думаю, такие успехи будут, если удастся перекрыть границу. И тут дело не только за украинскими военными, но и за тем, что Россия действительно приостановит или будет вынуждена маскировать и уменьшить приток своих людей на территорию Украины из-за угрозы санкций. Это даст результат", - считает эксперт.

Он также отметил, что, по его мнению, "Путин пробует создать в России режим типа Муссолини (руководителя фашистской Италии - ред.)".

"Российская внешняя политика – это политика не просто провокаций, а спецопераций в духе КГБ, когда даже не идет речь о жизни мирных жителей. Путину все равно, если погибнут украинцы. Но он может остановиться перед силой. Сейчас есть возможность продемонстрировать такую силу – при поддержке Запада она появляется", - добавил политолог.

Напомним, сам Путин накануне поездки в Нормандию, где он встретится с рядом мировых лидеров и может "пересечься" с Порошенко, заявил, что уважает выбор украинского народа и будет сотрудничать с новой властью нашей страны.

В то же время, он сказал, что считает обоснованной аннексию Крыма и снова отрицает присутствие российских боевиков и наличие российского оружия на востоке Украины.