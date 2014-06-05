Тымчук рассказал, сколько террористов орудуют на Донбассе

Руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук заявил, что на Донбассе, по оценкам украинских спецслужб, действуют около 10 тыс. террористов, а симпатизируют им не более 10% населения этого региона.

Об этом Тымчук заявил во время брифинга в Киеве, пишет УНИАН.

"На протяжении нескольких последних суток наблюдается довольно успешные действия АТО", - подчеркнул военный эксперт.

По его мнению, сейчас силовики делают правильные шаги для урегулирования ситуации, но они предпринимаются с большим опозданием.

"Я уверен, что если бы многие из этих решений, которые принимаются сейчас, были бы приняты в конце марта или начале апреля, мы бы намного меньшей кровью смогли решить те проблемы, которые видим на востоке Украины", - подчеркнул он, добавив, что успех приносят зачастую действия отдельных структур АТО.

Между тем, он считает, что вопрос взаимодействия между разными силовыми структурами оставляет вопросы.

Тымчук также выразил надежду, что в скором времени будут внесены необходимые коррективы.

В то же время эксперт оценил возможность штурма силовиками захваченного террористами Славянска.

Так, он отметил, что если бы была возможность бескровного штурма города, он бы уже давно состоялся.

Кроме вышесказанного напомним, ранее советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что в Украину едут российские наемники, которым из денег экс-президента Виктора Януковича платят зарплаты в 2-3 тысячи долларов.