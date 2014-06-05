"Бес" грозит расстрелять пленных офицеров: хочет обменять их на "своего человека"

В сети опубликовано видеообращение главаря террористов Игоря Безлера по кличке "Бес" из Горловки Донецкой области, который грозит расстрелять захваченных офицеров, если не будет освобожден его человек.

Об этом сообщает интернет-издание "Горловка".

По словам террориста, три дня назад был захвачен в плен "его человек". "Мы вели переговоры по поводу обмена на офицеров украинской армии, СБУ и милиции. Три дня власти отказываются менять офицеров на того, человека, которого они захватили. У меня в плену находятся три полковника СБУ, три подполковника. На данный момент все договоренности с украинской стороной нарушены", - заявил "Бес".

"Я ждал трое суток, но теперь у меня нет времени больше ждать. Сейчас будут расстреляны господин Будик и господин Васющенко. Для господина Турчинова, Парубия и иже с ними: если через час мой человек не будет освобожден, будет расстреляна вторая двойка. Еще через 1,5 часа третья двойка. И так, пока не будут расстреляны восемь офицеров. Если украинской армии и государству эти офицеры не нужны, то мне они не нужны и подавно", - сказано в обращении.

В конце видео по его приказу человек в маске производит выстрелы по двум людям, стоявшим возле стены.

Нардеп Олег Ляшко считает, что "Бес" хочет обменять офицеров на агентку ФСБ, которую наши спецслужбы задержали накануне, о чем он написал на своей странице в Facebook.

Ранее "Главред" сообщал, что Безлер заявил расстреле взятых в плен бойцов батальона "Донбасс", однако позже оказалось, что добровольцы живы.

Фото: gorlovka.ua, видео: youtube.com