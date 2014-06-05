Президент Франции решил стать миротворцем между Украиной и Россией

Вчера, 4 июня, во время рабочего ужина стран "Большой семерки", который состоялся в Брюсселе, президент Франции Франсуа Олланд вызвался выступить в роли миротворца: он будет вести дальнейшие дипломатические контакты с участием лидеров России и Украины, сегодня и завтра.

Об этом сообщает Украинская правда.

Добавим, что вчера страны "Большой семерки", выпустили совместное коммюнике, в котором они подтвердили готовность ввести новые санкции против РФ.

"Если у нас не будет прогресса в вопросах, которые мы должны решить, существует высокая вероятность санкций - даже тяжелая третья фаза - мы не можем позволить себе дальнейшую дестабилизацию в Украине", - заявляла тогда канцлер Германии Ангела Меркель.

Между тем, Олланд, который общался с журналистами в то же время на отдельной пресс-конференции, оставил для России пространство для маневра и настоял, что уже были созданы условия для деэскалации конфликта.

В то же время глава Франции сообщил, что он пригласил президента России Владимира Путина на празднование годовщины высадки войск в Нормандии, куда также приглашен новый президент Украины Петр Порошенко.

"Я сделал это (пригласил Путина - ред.) потому что… мы знаем, что обязаны русскому народу, точнее, советскому народу" - заявил Олланд.

Кроме вышесказанного напомним, 4 июня G7 выдвинула Москве четыре условия: во-первых, сотрудничать с новым президентом Украины Петром Порошенко. Во-вторых, остановить приток оружия и боевиков на восток Украины. В-третьих, провести полный отвод войск от российско-украинской границы. В-четвертых, гарантировать поставки газа.