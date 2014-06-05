Турчинов об угрозах "Беса" расстрелять офицеров: террорист не избежит наказания

Председатель Верховной Рады, и.о. президента Александр Турчинов заявил, что российскому террористу Игорю Безлеру по прозвищу "Бес" не удастся избежать наказания.

Об этом со ссылкой на пресс-службу парламента сообщает УНИАН.

"Гражданин Российской Федерации Игорь Безлер по прозвищу "Бес" является преступником и убийцей, поэтому он должен быть наказан как по украинскому, так и по международному праву", - сказал Турчинов, подчеркнув, что Безлеру "не удастся избежать этого наказания".

Руководитель парламента добавил, что власть не ведет переговоров с убийцами и террористами.

"Ответственность за кровавые преступления Безлера также лежит на политическом руководстве России, которое продолжает вооружать и поддерживать кровавый террор на востоке Украины", - подчеркнул Турчинов.

Ранее "Главред" сообщал, что в Интернете появилось видео, на котором один из главарей террористов "Бес" требует от Турчинова освободить задержанного агента ФСБ, иначе он угрожает каждый час убивать пленные украинских военных.

По словам "Беса", его боевики удерживают в заложниках 8 военнослужащих. При этом он утверждает, что уже расстрелял двух пленных.

Фото: youtube.com