Активист рассказал, как боевики пытаются сбежать из Славянска

В Донецкой области боевики помогают эвакуироваться местным жителям из Славянска в Святогорск, чтобы под их прикрытием отойти на территорию России.

Об этом сегодня заявил активист из Славянска Олег Котенко в эфире "Громадського ТБ Донеччини", пишут "Новости Донбасса".

"Они свозят людей, чтобы выйти вместе с ними через Харьков. Под эгидой православной церкви, якобы это люди бегут, показать беженцев", - сказал он.

Кроме вышесказанного обратим внимание, что сейчас на Донбассе и, в частности, в Славянске Донецкой области, который захватили террористы, проходит АТО. СМИ писали, что кольцо АТО сжимается вокруг террористов: на Донбасс отправят третий батальон Нацгвардии.

Добавим, что одной из проблем спецоперации, по данным силовиков, является то, что боевики прикрываются мирными жителями.

Больше о провокациях террористов и действиях силовиков читайте в спецтеме "Главреда".