Украина частично перекрывает границу с Россией - в четверг, 5 июня, Кабинет министров принял решение о прекращении движения через ряд пунктов пропуска на границе с РФ.

Как сообщается на сайте правительства, решение принято "из соображений общественной безопасности и с целью предотвращения возникновения угрозы жизни или здоровью населения вследствие опасных событий, которые происходят на отдельных территориях".

"Кабинет Министров принял предложение Государственной пограничной службы о прекращении, в соответствии с частью первой статьи 10 Соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о пунктах пропуска через государственную границу между Украиной и РФ и статьи 7 Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о порядке пересечения российско-украинской государственной границы жителями приграничных регионов Украины и РФ, движения через пункты пропуска:



Луганская область - Должанский, Червонопартизанск, Красная Могила, Новоборовцы, Краснодарский (пункт пропуска на сопредельной территории - Донецк), Краснодарский (пункт пропуска на сопредельной территории - Нижний Швырев) , Северный;



Донецкая область - Мариновка (где террористы в четверг атаковали пограничников - ред.)", - говорится в сообщении.

Кабмин также поручил Министерству иностранных дел проинформировать российскую сторону о принятом решении.

Напомним, перекрытие границы связано с постоянными прорывами с территории России в Донбасс вооруженных боевиков.