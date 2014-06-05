Боевики установили блокпост между Харцызском и Иловайском: ждут подкрепления из РФ - СМИ

Сегодня, 5 июня, в Донецкой области между Харцызском и Иловайском террористы на посту ГАИ установили свой блокпост и пригнали к нему БТР. По мнению местных жителей, боевики ждут подкрепления из России.

Об этом сообщили жители Харцызска, пишет УНИАН.

По словам очевидцев, сегодня на посту ГАИ террористы пригнали БТР, установили блокпост и никого не пускают в Иловайск, а также не выпускают из Харцызска, заблокировав таким образом город.

"Этот пост ГАИ находится между Харцызском и Иловайском. И автомобили не пропускают",- уточнили очевидцы.

Он отметили, что "террористы, наверное, ждут подкрепления из Ростова".

"От Ростова до Иловайска 100 км по железной дороге, Иловайск - это как раз пограничный узел. Может быть, они ждут подкрепления, может что-то еще", - сообщили жители Харцызска.

Кроме вышесказанного напомним, что 29 мая в Харцызске Донецкой области вооруженные автоматами террористы захватили местный военкомат.

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