Порошенко встретился с Меркель: Германия очень хочет помочь Украине

Избранный президентом Украины Петр Порошенко встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Немецкий лидер пообещала Украине всеобъемлющую поддержку.

Во время встречи, которая состоялась в четверг, 5 июня, Меркель признала, что Украина до сих пор находится в очень трудном положении. Именно поэтому Германия очень хочет оказать ей помощь, подчеркнула немецкий канцлер, которую цитирует "ЛІГАБізнесІнформ".

"Главная цель - чтобы все люди в Украине могли жить в мирных и безопасных условиях, а экономика взяла курс на развитие", - уверена канцлер Германии.



Одновременно она выразила убеждение, что Украине для этого понадобится и поддержка России. Сама канцлер оставляет коммуникацию с РФ открытой, несмотря на международную изоляцию Москвы.



Порошенко, в свою очередь, поблагодарил Меркель за уже оказанную Германией поддержку Украины и предположил, что Москва уже поняла, что ее позиция "вредит обеим сторонам".



Он выразил надежду, что после его официального вступления в должность президента Украины "откроются новые возможности для реализации программы мирного урегулирования на востоке Украины". Кроме того, Порошенко заявил, что он возьмется за реформу системы юстиции и противодействии коррупции в Украине.

Другой его задачей станет децентрализация системы власти. При этом Украина и в дальнейшем надеется на поддержку Германии, подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко встретился с президентом США Бараком Обамой, который также заявил о поддержке Украины.