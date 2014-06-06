Замкомбата "Азова" рассказал, где террористы готовят новые прорывы границы

После боя на пункте пропуска "Мариновка" в Донецкой области, где террористы атаковали украинских пограничников, стало известно, что боевики планируют новые прорывы со стороны России. Первые на очереди отделы погранслужбы "Иловайск" и "Амвросиевка" Донецкой области.

Об этом заместитель командира батальона "Азов" Ярослав Гончар сообщил на своей странице в Facebook.

"Ожидается нападение на отделы пограничной службы "Иловайск" и " "Амвросиевка". Боевики подтягивают подкрепление со стороны Донецка.

Возможен прорыв боевиков с РФ, по дороге с Таганрога на Успенку передвижение 8 БТР с кавказцами на бортах", - сообщил он.

Ранее "Главред" сообщал, что в четверг, 5 июня, под Амвросиевкой появились сотен террористов, несколько БТРов и около десяти КаМАзов, а в Снежное зашли пять КаМАзов с чеченцами. Боевики так называемой ДНР двигались со стороны Донецка, Шахтерска и Тореза.