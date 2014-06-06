Замсекретаря СНБО подала в отставку: получила тяжелый и невероятный опыт

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар написала заявление об увольнении по собственному желанию. По ее словам, он "получила тяжелый и невероятный опыт".

Об этом она написал на своей странице в Facebook.

"Написала заявление об увольнении по собственному желанию, как и обещала сразу после назначения. Задача была удержать ситуацию в переходный период. Теперь информационную политику должна формировать команда избранного президента в АП. В такое время, когда люди каждый час ждут объяснения власти, все должно быть четко скоординировано на высшем уровне", - уверена замсекретаря СНБО.

Подводя итоги своей работы за сто дней, Сюмар заметила, что главным ее достижение на этом посту стало том, что украинские СМИ стали действительно украинским.

По ее словам, в последние три месяца страна жила в едином информационном пространстве, где была общая ценность - суверенная и целостная Украина. "За это большое спасибо редакторам и топ-менеджерам телеканалов, коллегам-журналистам, экспертам, с которыми приходилось довольно тесно взаимодействовать, что особенно уместно в День журналиста ", - написала Сюмар.

"Эти три месяца стали тяжелым, но невероятным опытом. Перед новым президентом и его командой стоят сложные вызовы, но и возможности войти в историю", - подчеркнула замсекретаря СНБО.

Ранее "Главред" сообщал, что новый президент Петр Порошенко примет присягу в субботу, 7 июня. Торжественная церемония инаугурации пройдет в Верховной Раде.

Фото: Facebook Виктории Сюмар