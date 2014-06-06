В Краматорске террористы устроили штаб в Доме малютки: прикрываются детьми

Руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев заявил, что в Краматорске Донецкой области террористы устроили свой штаб в Доме малютки. В здании сейчас находятся дети, боевики пользуются этим, чтобы оградить себя от наказания.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, штаб боевиков расположен на первом этаже здания.

"На втором этаже этого учреждения сейчас находятся дети. Таким образом, боевики ограждают себя от наказания, прикрываясь детьми", - написал Селезнев.

Между тем, он добавил, что руководство АТО в любых условиях не использует оружие против мирных жителей, не ведет огонь по жилым кварталам, по детским садам, больницам и школам.

В то же время Селезнев предупредил мирных жителей, которые находятся в зоне АТО, о недопустимости пребывания на блокпостах и рядом с боевиками.

Кроме вышесказанного напомним, что на востоке страны продолжается антитеррористическая операция, силовики сжимают кольцо окружения вокруг боевиков. Постепенно очищаются дороги, поселки, идут бои за города.

Карту освобожденных от боевиков территорий можно посмотреть здесь.

Обратим внимание, ранее в штабе АТО сообщали: одной из проблем спецоперации на Донбассе является то, что боевики прикрываются мирными жителями.