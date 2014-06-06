В Донецке террористы захватили медицинский центр

В Донецке террористы из "Донецкая народная республика" захватили Областной лечебно-оздоровительный центр (ОЛОЦ) больницы им.Калинина (ДОКТМО).

Об этом сообщает "ОстроВ", ссылаясь на собственные источники и отмечает, что эту информацию подтвердили в пресс-службе Донецкой облгсоадминистрации.

"Представители "ДНР" захватили здание, заявив, что отныне там будет располагаться их госпиталь", - добавил собеседник издания.

При этом в Донецкой ОГА сообщили: "Действительно, лечсанупр захватили. Более того, ими (террористами - ред.) контролируется вся территория больницы Калинина".

"Если у вас есть талон-приходите, если нет, то не приходите. Врачи прекращают свою работу", - подчеркнули в регистратуре ДОКТМО.

Ранее в штабе АТО сообщали, что в Краматорске Донецкой области террористы устроили свой штаб в Доме малютки. В здании сейчас находятся дети, боевики пользуются этим, чтобы оградить себя от наказания.

Кроме вышесказанного напомним, что на на Донбассе с 15 апреля продолжается антитеррористическая операция, силовики сжимают кольцо окружения вокруг боевиков. Постепенно очищаются дороги, поселки, идут бои за города.

Карту освобожденных от боевиков территорий можно посмотреть здесь.