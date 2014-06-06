Названы главные версии покушения на Кернеса

В милиции назвали две версии покушения на мэра Харькова Геннадия Кернеса, которые следствие считает приоритетными, отметив, что ни одна из остальных названных ранее версий не была отвергнута.

Об этом журналистам сообщил заместитель начальника ГУМВД Украины в Харьковской области - начальник следственного управления Николай Фоменко, пишет УНИАН.

При этом Фоменко назвал приоритетные версии: преступление, связанное с профессиональной деятельностью мэра, а также версия, связанная с сепаратистскими движениями в Харькове.

"Остались все, но приоритетны эти две", - добавил он.

Добавим, ранее заместитель прокурора Харьковской области Константин Турков сообщил, что следствие рассматривает четыре версии покушения: 1) преступление, связанное с профессиональной деятельностью мэра; 2) преступление, связанное с деятельностью Кернеса и его окружения в коммерческой сфере; 3) версия, связанная с личными неприязненными отношениями мэра; 4) версия в связи с противостоянием сепаратистским настроениям в Харькове со стороны Кернеса.

Позже начальник ГУ МВД в Харьковской области Анатолий Дмитриев заявил, что в нескольких городах Украины милиция задержала людей, которых подозревают в покушении на мэра Харькова.

Как сообщал "Главред", 28 апреля на Кернеса во время пробежки было совершено покушение, он получил огнестрельное ранение в спину.

После он был прооперирован в харьковской больнице, а затем отправлен на дальнейшее лечение в Израиль.