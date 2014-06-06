Порошенко и Путин поговорили 15 минут и пожали друг другу руки - СМИ

На церемонии празднования высадки союзных войск в Нормандии, новоизбранный Президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин все-таки пожали друг другу руки.

Как сообщает репортер Reuters, сначала при встрече "журналист не увидел каких-либо рукопожатий между двумя мужчинами", - пишет издание.

Однако, позже агентство Reuters, со ссылкой на канцелярию французского президента Франсуа Олланда, написало, что Порошенко и Путин провели встречу, которая длилась 15 минут, и именно после нее пожали друг другу руки. Никаких подтверждений этого факта, в частности, фото и видео, нет.

Согласно сообщению, Порошенко обсудил с Путиным экономические последствия кризиса в Украине, и в ближайшее время они могут перейти к обсуждению деталей мирного урегулирования ситуации в Украине.

"В Бюро канцелярии отметили, что разговоры двух политиков в Нормандии открывают двери к признанию Россией нового президента Украины", - передает РАР.

Как сообщает РАР со ссылкой на AFP Путин встретился с Порошенко в присутствии немецкого канцлера Ангелы Меркель.

"Путин, Порошенко и Меркель общались, когда заходили в замок Benouville, где западные лидеры провели обед с ветеранами, которые принимали участие в высадке десанта в Нормандии", - сообщает агентство.

Напомним, сегодня новоизбранный Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии празднования высадки союзных войск в Нормандии поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным.

Разговор между ними организовал Президент Франции Франсуа Олланд.