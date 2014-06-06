Во Франции и России рассказали, о чем говорили Порошенко и Путин

Новый президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин во время короткой встречи во Франции обсуждали пути решения кризиса в Украине.



Об этом сообщили в пресс-службе президента Франции Франсуа Олланда, пишет Reuters.



Перед ланчем в Нормандии, где мировые лидеры собрались в честь 70-й годовщины высадки союзников, Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель инициировали разговор президентов России и Украины. Порошенко и Путин провели 15-минутную встречу.



Офис Олланда утверждает, что лидеры Украины и РФ "пожали руки и договорились провести в ближайшие дни переговоры о прекращении огня между украинскими силовиками и пророссийскими сепаратистами на Востоке Украины". Каких-либо других подтверждений факта рукопожатия, в частности, фото, нет.



Кроме того, Путин и Порошенко обсудили пути решения конфликта, включая то, что Россия признает законным избрание Порошенко, равно как и экономические отношения.



"Это был обычный, серьезный обмен между лидерами", - сказано в сообщении офиса Олланда. В офисе добавили, что такую встречу готовили несколько дней, но держали в секрете до того момента, пока она не состоялась.

Перед этим Порошенко и Путин вместе с Меркель провели минутный разговор на крыльце перед ланчем, тогда рукопожатия зафиксировано не было.

В то же время, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что лидеры двух государств высказались за скорейшее прекращение кровопролития на востоке Украины, пишет РИА Новости.

"На полях официального завтрака от имени президента Франции по случаю 70-летия высадки союзников Нормандии президент Путин имел краткую беседу на ногах с Франсуа Олландом, Ангелой Меркель и избранным президентом Украины Петром Порошенко. В ходе краткого разговора и Путин, и Порошенко высказались за скорейшее прекращение кровопролития на юго-востоке Украины, а также боевых действий обеих сторон — и со стороны украинских вооруженных сил, а также со стороны сторонников федерализации Украины. Кроме того, была подтверждена безальтернативность урегулирования ситуации мирными политическими средствами", — рассказал Песков.