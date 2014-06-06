На Донбассе боевики взяли в заложники более 200 человек из разных стран - Тарута

Боевики "Донецкой народной республики", признанной террористической организацией, удерживают в заложниках более 200 человек из разных стран.

Об этом заявил глава Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута, пишет "ОстроВ".

"Сегодня переговоры сконцентрированы вокруг освобождения заложников - боевики сейчас незаконно удерживают более 200 человек, граждан различных стран", - заявил Тарута.

По его словам, от лица властей переговорную группу возглавляет мэр Донецка Александр Лукьянченко.

При этом он добавил, что сделать шаги вперед в переговорном процессе мешают несколько обстоятельств.

"Первое - это кадровая "чехарда" среди боевиков и постоянная смена переговорщиков с их стороны. Второе - отсутствие у них ясных политических целей. Эти люди не могут сформулировать фундаментальные вопросы: как и где они видят Донбасс через месяц, год, пять лет", - добавил глава Донецкой ОГА, подчеркнув, что, тем не менее, переговоры будут продолжены.

"Они - единственный путь, другого не существует. Любая война всегда рано или поздно кончается переговорами и миром - это утверждение не требует доказательств. Я очень надеюсь на то, что люди с оружием это тоже понимают. Понимают тщету, надуманность и бессмысленность этого конфликта", - добавил Тарута.

Ранее сообщалось, что на Донбассе только на протяжении 1 июня террористами из так называемой ДНР были похищены как минимум пять человек: два милицейских начальника, двое журналистов и депутат местного совета.

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