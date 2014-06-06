СБУ задержала 4 террористов, планировавших взорвать пограничный отдел "Амвросиевка"

Спецслужба задержала четырех человек, которые планировали совершить взрывы и вооруженное нападение на отдел пограничной службы "Амвросиевка".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отметили в ведомстве, 3 июня в Амвросиевском районе Донецкой области сотрудники СБУ совместно с военнослужащими ВСУ и ДПС задержали четырех граждан Украины, которые планировали совершить взрывы и вооруженное нападение на отдел пограничной службы "Амвросиевка" ГПС Украина.

Установлено, что в начале июня текущего года задержанные лица получили задание от руководства террористической организации, так называемой "Донецкой народной республики", по осуществлению взрыва на территории отдела Госпогранслужбы.

Среди других задач террористов было похищение полковника пограничной службы.

Правоохранители задержали злоумышленников в автомобиле вблизи пограничного отдела "Амвросиевка" при осуществлении визуального наблюдения за зданием ДПС.

В ходе задержания у злоумышленников изъяты три автомата Калашникова, пистолет Макарова, большое количество боевых патронов и два самодельных взрывных устройства.

Начато уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.15, ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса. Задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Следствие продолжается.

Как известно, 5 июня под Амвросиевкой появились сотни террористов, несколько БТРов и около десяти КаМАзов, а в Снежное зашли пять КаМАзов с чеченцами. Боевики так называемой ДНР двигались со стороны Донецка, Шахтерска и Тореза.

фото;видео: sbu.gov.ua