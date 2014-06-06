Бои в Славянске: террористы сбили украинский самолет Ан-30 - СМИ

Сегодня, 6 июня, над Славянском Донецкой области террористы сбили украинский самолет АН-30.

Об этом сообщают в twitter пользователи социальных сетей, пишет Новости Донбасса.

"Около 17 часов был подбит Ан-30, осуществлявший корректировку артиллерийского и минометного огня. Самолет упал и сгорел в районе Маяк/Святогорска", - пишут в соцсети.

Как сообщает на своей странице в Андрей Краснощеков, "в 17:04 над Славянском был подбит этот самолет. Горел,пикировал,выровнялся. Далее:ск всего экипаж выбросился, и он упал", - написал он.

"Было 2 выстрела со свистящим звуком, 1-й раз промахнулись, а 2-ой был с попаданием. Стремительного падения самолета не было, улетел", пишут блогеры.

"Пилоты сработали чётко! Самолет наклонился и начал падать на город. Его выровняли и увели на лес", пишут в twitter.

Между тем, как сообщают пользователи социальных сетей Twitter Славянска, в окрестностях Славянска на протяжении всего дня идут бои.

По их информации, в частности, бои были и продолжаются в районе поселков Семеновка и Андреевка на подступах к городу. Местные жители информируют, что в небе над городом кружит авиация.

Также сообщается о том, что в центре города, а также в районе железнодорожного вокзала и районе Химик отключилось электричество.

"Со стороны Семеновки доносятся автоматные очереди. Артобстрел периодически возобновляется. В небе постоянно кружит самолет разведки", сообщают очевидцы в соцсети .

По информации корреспондента BBC Украина, который побывал рядом с городом в четверг, военные еще тогда окружили город и стянули в Славянск тяжелое вооружение. Сейчас же ураинские войска, как сообщается, ведут танковую атаку на Славянск. Серьезные бои идут на границе города.

Большая операция против террористов вошла в свою активную фазу.

Напомним, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявлял, что в районе Славянска "идет активная наступательная фаза АТО".

Он также предупредил жителей Славянска, Краматорска и Красного Лимана о необходимости оставаться дома и не подходить к позициям сепаратистов.

Напомним, ранее сообщалось, что под Славянском террористы обстреляли блокпост Нацгвардии, один из силовиков погиб и двое ранены.

Больше о провокациях террористов и действиях силовиков в ходе АТО читайте в спецтеме "Главреда".

видео: youtube.com; vk.com