Батальон "Донбасс" выступает против переговоров с террористами

Батальон "Донбасс" выступает против проведения переговоров с боевиками, которые сейчас терроризирую Донбасс.

Об этом на своей странице в Facebook написал комбат Семен Семенченко.

"Батальон "Донбасс" против проведения переговоров с террористами, признания похитителей людей, убийц, наемников воюющей стороной и любых переговоров о " прекращении огня". Это путь в никуда. Не верим что подобное возможно. Это наше мнение как граждан Украины", - написал он.

Напомним, ранее глава Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута заявил, что боевики так называемой "Донецкой народной республики", удерживают в заложниках более 200 человек из разных стран.

По его словам, сейчас переговоры сконцентрированы вокруг освобождения заложников.