Сбитый над Славянском самолет перевозил гуманитарную помощь - штаб АТО

Самолет, который был сбит в небе над Славянском, вез гуманитарную помощь.

Об этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев, пишет УНН.

"Силы антитеррористической операции ведут работу по эвакуации пилотов сбитого над Славянском самолета "Ан-26", - сказал Селезнев.

"Самолет "Ан-26" был сбит над Славянском. Разведка зафиксировала два выстрела из ПЗРК с одного из блок-постов террористов. Пилоты выпрыгнули с парашютами", - отметил он.

По его словам, зафиксировано попадание в правый двигатель и взрыв, - сказал Селезнев, пишет УНИАН.

Он также отметил, что по имеющейся на настоящее время информации, летчики пытались отвести самолет от города.

Однако сейчас нет информации, удалось ли это им сделать и удалось ли посадить самолет. Также нет информации о состоянии, в котором находятся члены экипажа.

Как отметил Селезнев, на месте вероятного падения самолета проводятся работы.

При этом он заметил, что по непроверенной информации экипаж мог покинуть самолет до его столкновения с землей.

Напомним, 6 июня целый день в окрестностях Славянска на протяжении всего дня идут бои.

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