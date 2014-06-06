В Славянске украинский самолет накрыл группу террористов: опубликовано видео

В Славянске, где идет активная фаза антитеррористической операции, самолет СУ-25 накрыл группу террористов.

Об этом сообщают в соцсети Twitter Славянска.

Также очевидцы сообщают, что "на окраине города была стрельба, сейчас над Карачуном, раскидывая тепловые ловушки, пролетел вертолет, похоже эвакуировали пилотов".

Напомгним, ранне сообщалось о том, чо над Славянском террористы сбили самолет. В шабе АТО подтвердили, что был сбит АН-26, который перевозил гуманитарную помощь.

видео: youtube.com