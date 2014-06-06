Порошенко назвал первые шаги к достижению мира на Донбассе

Новоизбранный Президент Украины Петр Порошенко после встречи в Нормандии с западными лидерами и российским президентом Владимиром Путиным рассказал о первых шагах по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

"Диалог по мирному урегулированию начат. Встреча в формате Франция-Германия-Украина и Россия сегодня состоялась благодаря содействию Президента США. В воскресенье - продолжение. Первые шаги предусматривают отмену решения об использовании российских войск на территории Украины, закрытие границ, где происходит нелегальное пересечение диверсантов на нашу землю", - написал Президент.

В пресс-службе Порошенко также процитировали его слова о том, что "Украина ожидает отмены решения Совета Федерации РФ об использовании вооруженных сил РФ на территории Украины". "А также планируем совместные действия по закрытию границ на участках, где идет вооруженный конфликт и постоянное пересечение украинских границ диверсантами", - добавил новый глава государства.

"Могу сказать, что все вопросы шли непросто, в том числе и реакция на поднятый мной вопрос относительно Крыма, но мы будем настойчиво добиваться тех целей, которые мы поставили перед собой, и начинаем переговоры в воскресенье", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее "Главред" сообщал о том, что Порошенко договорился с президентом России Владимиром Путиным о переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

По словам Порошенко, переговоры начнутся уже в это воскресенье, 8 июня.

Кроме того, Порошенко сообщил о договоренности, что в ближайшее время должно прозвучать заявление РФ о признании результатов президентских выборов в Украине.



Как известно, 1 марта Совет Федерации РФ с нарушением собственного регламента позволил своему президенту Владимиру Путину использовать войска на территории Украины.

видео: ТСН

