Тымчук сообщил новые подробности атаки боевиков на самолет под Славянском: погиб пилот

Стали известные новые подробности атаки террористов на самолет Ан-26 под Славянском, которая произошла в пятницу, 6 июня. Как выяснилось, один из членов экипажа погиб.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил на своей странице в Facebook.

"По уточненным данным, к глубокому сожалению, вчера не весь экипаж смог покинуть борт подбитого над Славянском Ан-26. Борт покинули 3 члена экипажа, 1 из них погиб", - рассказал Тымчук.

"Относительно оставшихся на борту членов экипажа данные уточняются", - подчеркнул он.

Ранее "Главред" сообщал, что руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев заявил, что только некоторые члены экипажа успели совершить прыжок с парашютами из горящего самолета. На месте падения самолета проведена эвакуация экипажа. Раненные летчики направлены для оказания медпомощи в лечебные учреждения.