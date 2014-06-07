Как Порошенко давал присягу на верность Украине: опубликованы фото и видео

В Интернете появились фото и видео с торжеств инаугурации Президента Украины Петра Порошенко.

Как пишет ТСН, во время выступления в Раде Порошенко срывал бурные аплодисменты.

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен поздравил Порошенко с инаугурацией. Также он подчеркнул, что вступление Порошенко на должность нового президента Украины будет способствовать скорейшему урегулированию украинского кризиса.

Президент по традиции присягнул на Пересопницком Евангелии

Также после принятия Порошенко присяги на верность Украины обновился сайт официального представительства президента Украины.

На официальном сайте главы государства уже размещена биография нового президента, a также первый указ, подписанный им "О принятии полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины".

На главной странице сайта размещен текст инаугурационной речи Порошенко в Верховной Раде, a также новости с инаугурационных мероприятий.

Выступление Порошенко в Раде.

Напомним, сегодня, 7 июня, в Верховной Раде состоялась торжественная церемония инаугурации пятого президента Украины Петра Порошенко.

Все подробности инаугурации Порошенко читайте в спецтеме "Главреда".

видео: ТСН

