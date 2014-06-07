Луганские пограничники возмущены заявлением Минобороны, что нападения на отряд не было

Пограничники почти двое суток отстреливались от боевиков, ждали подмоги от армии, но так и не дождались.
Пограничники Луганского отряда написали письмо и.о. министра обороны Михаилу Ковалю, в котором возмущены его заявлением о том, что штурма подразделения боевиками якобы не было.
Текст письма размещен на официальном сайте Госпогранслужбы.
Пограничники заявляют, что почти двое суток отстреливались от боевиков, ждали подмоги от армии, но так и не дождались.
"Между командиром нашей части и вами был телефонный разговор. Вы заверили его в том, что помощь пришлют в ближайшее время, но прошло почти двое суток, а кроме показательного полета авиации ничего так и не произошло", - говорится в письме.
Пограничники подчеркивает, что, несмотря на произошедшее, продолжают службу на новом месте дисклокации и обещают до конца выполнять свой долг перед страной.
Как известно, 2 июня вооруженные люди напали на штаб Луганского погранотряда. В ходе штурмов ранено 8 пограничников, четверо из них - в тяжелом состоянии.
Пограничники просили руководство о помощи 2 суток.
Юрий Луценко обвинил руководство пограничников в том, что в Украину заехали 15 грузовиков с российскими боевиками.