Луганские пограничники возмущены заявлением Минобороны, что нападения на отряд не было

Пограничники Луганского отряда написали письмо и.о. министра обороны Михаилу Ковалю, в котором возмущены его заявлением о том, что штурма подразделения боевиками якобы не было.

Текст письма размещен на официальном сайте Госпогранслужбы.

Пограничники заявляют, что почти двое суток отстреливались от боевиков, ждали подмоги от армии, но так и не дождались.

"Между командиром нашей части и вами был телефонный разговор. Вы заверили его в том, что помощь пришлют в ближайшее время, но прошло почти двое суток, а кроме показательного полета авиации ничего так и не произошло", - говорится в письме.

Пограничники подчеркивает, что, несмотря на произошедшее, продолжают службу на новом месте дисклокации и обещают до конца выполнять свой долг перед страной.

Как известно, 2 июня вооруженные люди напали на штаб Луганского погранотряда. В ходе штурмов ранено 8 пограничников, четверо из них - в тяжелом состоянии.



Пограничники просили руководство о помощи 2 суток.

Юрий Луценко обвинил руководство пограничников в том, что в Украину заехали 15 грузовиков с российскими боевиками.