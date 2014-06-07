На Азовском море разграбили дачу Януковича: опубликованы фото

Дачу беглого экс-президента Виктора Януковича в селе Урзуф в Донецкой области разграбили неизвестные.

Об этом сообщают Новости Донбасса.

По информации СМИ, 29 мая народный депутат Олег Ляшко побывал на даче Януковича в селе Урзуф и чем написал на своей страницы в Facebook. Ляшко констатировал, что там нет такой роскоши как в Межигорье.

Также Ляшко сообщил, что будет инициировать в Верховной Раде передачу дачи Януковича и соседнего имения экс-начальника акцизного управления Миндоходов детской больнице Охматдет для реабилитации тяжелобольных детей.