На Азовском море разграбили дачу Януковича: опубликованы фото
novosti.dn.ua
На Азовском море разграбили дачу Януковича: опубликованы фото
novosti.dn.ua
На Азовском море разграбили дачу Януковича: опубликованы фото
novosti.dn.ua
На Азовском море разграбили дачу Януковича: опубликованы фото
novosti.dn.ua
На Азовском море разграбили дачу Януковича: опубликованы фото
novosti.dn.ua
На Азовском море разграбили дачу Януковича: опубликованы фото
novosti.dn.ua
На Азовском море разграбили дачу Януковича: опубликованы фото
novosti.dn.ua
На Азовском море разграбили дачу Януковича: опубликованы фото
novosti.dn.ua
На Азовском море разграбили дачу Януковича: опубликованы фото
novosti.dn.ua
На Азовском море разграбили дачу Януковича: опубликованы фото
novosti.dn.ua
Дачу беглого экс-президента в селе Урзуф в Донецкой области разграбили неизвестные. Виктора Януковича
Об этом сообщают
Новости Донбасса.
По информации СМИ, 29 мая народный депутат Олег
и чем написал на своей страницы в Facebook. Ляшко констатировал, что там нет такой роскоши как в Межигорье. Ляшко побывал на даче Януковича в селе Урзуф
Также Ляшко сообщил, что будет инициировать в Верховной Раде передачу дачи Януковича и соседнего имения экс-начальника акцизного управления Миндоходов детской больнице Охматдет для реабилитации тяжелобольных детей.
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