В Мариуполе террористы обстреляли погранотряд, трое раненых - Тымчук

В Мариуполе террористы обстреляли управление Донецкого погранотряда.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"Террористами обстреляно управление Донецкого погранотряда в Мариуполе. Обстрел производен из подствольных гранатометов боевиками, подъехавшими к управлению на гражданском автомобиле", - сообщил он.

В результате обстрела трое пограничников получили легкие ранения.

"Также украинским пограничникам, несущим службу в пункте пропуска "Изварино" (Донецкая область) террористами выдвинут ультиматум с требованием покинуть пункт пропуска до 21.00 сегодняшнего дня", - добавил эксперт.

По данным Тымчука, "в случае невыполнения ультиматума террористы обещают блокировать пункт пропуска и уничтожить личный состав".

Напомним, ранее около 500 боевиков осадили штаб погранотряда в Луганске. Наши пограничники более 16 часов отражали атаки террористов, которые использовали гранатометы, пулеметы и минометы.