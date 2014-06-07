Тымчук подтвердил: американские пайки воруют в Украине

На украинских военных складах разворовывают американские сухие пайки, присланные в помощь силам АТО.

Об этом заявил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"Факты расхищения американских сухих пайков, идущих в качестве помощи украинским силовикам, подтверждаются, правоохранители соответствующим образом реагируют", - сообщил он.

В частности, милиция разоблачила начальника продовольственного склада одной из воинских частей.

"Сотрудники МВД задержали начальника продовольственного склада одной из воинских частей ВС Украины в Николаевской области, который поставил сбыт ворованных американских сухих пайков на широкую ногу", - рассказал Тымчук.

Открыто уголовное производство по статье "приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем".

Также эксперт отметил, что вскрывшийся факт – "лишь небольшой фрагмент в глобальной картине воровства и коррупции, процветающей в украинской армии и других силовых структурах".

Вместе с тем, в МВД рассказали о технологии продажи сухпайков: начальник продсклада продавал эти пайки через посредников - давая объявления на соответствующих ресурсах, сообщается на странице ЕвроМайдана в Facebook.

Сотрудники Госслужбы по борьбе с экономической преступностью провели контрольную закупку 45 комплектов сухпайков, предназначенных для Минобороны, и задержали продавца. Пайки были изъяты.

Во время допроса мужчина-продавец сообщил, что с военнослужащим, который сбывал пайки, связь поддерживалась по мобильному телефону. Сейчас личность продавца уже установлена.

Напомним, ранее эксперты уже сообщали о хищении сухпайков, однако в Минобороны опровергли эти заявления.