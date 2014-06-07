Пограничники рассказали об ультиматуме террористов на Донбассе

Террористы выдвинули ультиматум украинским пограничникам на КПП "Изварино", в Донецкой области.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Около 14:00 от боевиков ЛНР пришла угроза и ультиматум пограничникам пункта пропуска "Изварино", чтобы они до 21:00 сегодня сдали оружие, и перешли на их сторону", - говорится в сообщении.

При этом боевики пригрозили, что в случае невыполнения их требований "пункт пропуска будет заблокирован, а пограничники – уничтожены".

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в 14:15 из легкового автомобиля неизвестные произвели несколько выстрелов из подствольного гранатомета по управлению Донецкого погранотряда.

"Вследствие атаки повреждены служебные постройки, трое пограничников получили легкие ранения", - отметили в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее банда из 500 боевиков устроила штурм погранотряда в Луганске.