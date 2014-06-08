Атака боевиков на самолет силовиков под Славянском: погибли пять человек

Стали известные новые подробности атаки террористов на самолет Ан-26 под Славянском, которая произошла в пятницу, 6 июня. Так, из восьми человек экипажа спасены три человека.

Об этом сообщил руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев на своей странице в Facebook, отметив, что один из выживших членов экипажа в медицинском учреждении, ему оказывается квалифицированная медпомощь.

"На данный момент были найдены тела трех погибших, еще два считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются", - добавил он.

Ранее Владислав Селезнев заявил, что только некоторые члены экипажа успели совершить прыжок с парашютами из горящего самолета. На месте падения самолета проведена эвакуация экипажа.