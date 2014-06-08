Сегодня Порошенко начнет переговоры с посланником Путина о мире на Донбассе - западные СМИ

Сегодня, 8 июня, новый президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с посланником главы РФ Владимира Путина, во время которых они начнут искать выход из кризиса, который возник на востоке Украины.

Об этом пишет Bloomberg.

Место и время проведения переговоров издание не уточняет.

Стоит добавить, что вчера, во время инаугурации Порошенко назвал ряд шагов, направленных на стабилизацию ситуации на Донбассе.

Так, он обратился к участникам конфликта на Донбассе сложить оружие. В ответ, по словам главы государства, будет проведено "освобождение от уголовной ответственности всех, на чьих руках нет крови, и тех, кто не причастен к смертям" украинских военных и мирных граждан.

Кроме того, он предложил создать коридор для российских наемников, по которому они смогут покинуть территорию Украины.

Порошенко также предложил мирный диалог, но "не со стрелками, абверами, бесами и другой нечистью", а с мирными гражданами.

Примечательно, что после церемонии инаугурации посол РФ в Украине Михаил Зурабов заявил, что руководство России считает нового президента Украины серьезным партнером для дальнейшего диалога между странами.

В то же время он отметил, что официальные визиты представителей российской власти в Украину и украинской - в Россию пока не планируются.