В Артемовске террористы из гранатомета обстреляли танковую базу - СМИ

В ночь на воскресенье, 8 июня, в Артемовске Донецкой области террористы из гранатомета обстреляли танковую базу.

Об этом сообщает 06274.com.ua.

"От трех мощных взрывов проснулись жители близлежащих к воинской части районов в 3:10 утра. В соседних домах и магазинах вылетели стекла", - отмечает издание.

При этом журналисты, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что боевики стреляли по воинской части из гранатомета.

Также сообщается, что пострадавших, по предварительным данным нет. Обстоятельства происшедшего пока официально не комментируют.

Кроме вышесказанного напомним, вчера, 7 июня, в Артемовске была расстреляна машина, в которой находился командир воинской части Владимир Чоботок.

Больше о провокациях боевиков на Донбассе и ходе АТО читайте в спецтеме "Главреда".