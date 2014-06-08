Для жителей Крыма сложилась "фатальная ситуация" - Сикорский

Российская аннексия Крыма привела к огромным экономическим и политическим потерям для полуострова.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью ZN.UA.

"Я хочу вас заверить, что и Польша и ЕС не признали и не и не признают аннексии Крыма. Также хочу выразить обеспокоенность фактами фатальной экономической и политической ситуации, в которую попал Крым после аннексии, и понимаю, что многие жители Крыма, выступавшие против Украины, сейчас начинают об этом жалеть", - отметил дипломат.

Сикорский назвал неприемлемым, "что с территории соседнего государства в Украину высылаются десятки грузовиков с оружием и террористами".

По его словам, Украина имеет право защищать свою территорию, но при этом обязана минимизировать потери среди гражданского населения.

"Как бывший министр обороны, хочу сказать, что нахожусь под сильным впечатлением от того, как сегодня действует Россия. Все намеченные результаты достигаются путем действия небольших групп", - восхитился он.

Также Сикорский отметил, что вооруженные силы НАТО не могут похвастаться настолько же быстрой учебой.

"Если вы посмотрите, какими были способы и эффективность первой чеченской войны, второй чеченской войны, а потом войны в Грузии, то сегодня мы видим ассиметричные действия с высоким результатом. Я не уверен, что мы в НАТО учимся так же быстро", - резюмировал он.

Как сообщал "Главред", Сикорский также рассказал о том, как Украине достичь введения безвизового режима с ЕС и в качестве примера предложил Молдову.