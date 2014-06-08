Ожесточенные бои в Славянске, террористы пытаются вырваться из города: опубликованы фото и видео

Боевики попытались вырваться из окруженного Славянска и устроили масштабный обстрел блокпостов.

Об этом сообщил пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев, передает "Громадське ТВ".

"Мы наблюдаем один из самых активных обстрелов города и блокпостов АТО за последнее время. Боевики истерически пытаются вырваться из города. Силы АТО продолжают держать город в плотном кольце", - заявил он.

Тем временем, соцсети заполонили сообщения о сожженных домах и многочисленных взрывах в Славянске.

Сегодня украинские силовики нанесли артиллерийский удар по некоторым зданиям в Славянске, где были отмечены скопления террористов.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Позже представители силовиков опровергли информацию об обстреле города и подчеркнули, что "это стреляли террористы".

Были обстреляны здания СБУ, милиции и исполкома в захваченном террористами городе.

Тем временем, в городе возник конфликт между самозваным "народным мэром" Вячеславом Пономаревым и кавказской группировкой террористов.

Стороны обвинили друг друга в мародерстве и устроили перестрелку.

Также сообщается, что в город одна за другой едут кареты "скорой" помощи, а тяжело раненных вывозят на вертолетах.

Есть также неподтвержденная информация об обстреле террористами Красного креста.

Также был обстрелян так называемый "Дом купца", где террористы оборудовали для себя казарму. После обстрела они вывезли уцелевшую часть вооружения из дома.

Также появились данные о жертвах, в частности, пользователь Твиттера Андрей Краснощеков сообщил со ссылкой на одного из санитаров о четырех погибших и семи раненых.

В то же время, никаких официальных подтверждений этой информации нет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что боевики в Славянске обстреливают трассу и жилые кварталы города.

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