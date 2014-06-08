Порошенко о Донбассе: мы должны на этой неделе прекратить огонь

Президент Петр Порошенко считает, что огонь на Донбассе, где продолжаются провокации боевиков и АТО, нужно прекратить уже на этой неделе.

Об этом он заявил, начиная заседание трехсторонней контактной группы по реализации мирного плана на востоке Украины, который он представил 6 июня во время визита во Францию, сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече также присутствовали от Украины посол нашей страны в Германии Павел Климкин, специальный представитель генерального секретаря ОБСЕ Хайди Тальявини и посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов.

Порошенко отметил, что стороны должны работать над реализацией договоренностей, которые были достигнуты в Нормандии во время его встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и президентом России Владимиром Путиным.

"Мы должны на этой неделе прекратить огонь. Для меня каждый день, когда умирают люди, каждый день, когда Украина платит такую ​​высокую цену, является неприемлемым. Поэтому во-первых надо возобновить работу государственной границы Украины, для того, чтобы гарантировать безопасность каждого гражданина Украины, который живет на Донбассе, независимо от того, какие политические симпатии он имеет", - подчеркнул Президент.

Также он предложил проводить заседания трехсторонней контактной группы ежедневно для обработки сделанного и координации дальнейших действий по реализации плана мирного урегулирования на востоке Украины.

Напомним, сейчас на востоке Украины, в частности, в Славянске, продолжаются бои.