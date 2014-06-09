Украинские военные попали в плен террористов - штаб АТО

Силовики, задействованные в антитеррористической операции на востоке Украины, попали в плен террористов.

Об этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев на своей странице в Facebook.

"Наши ребята попали в плен ... страшные реалии реальных событий ... одни были в поле, других похитили ... детали всего того что случилось мы узнаем", - сообщил он.

Также Селезнева обратил внимание на то, "как российские СМИ проводят "прессухи" похожие на допрос".

"По ходу конференции можно судить, что за камерой, в глубине зала сидят вооруженные люди. Действительно в этом видео не видно кто задает вопросы и что за люди находятся в конференц-зале… куда направлено оружие "слушателей" пресс конференции. Да и сами вопросы больше похожи на допрос, чем на пресс конференцию. У Вас есть уверенность, что ответы наших солдат это ответы свободных людей на вопросы свободных журналистов? Весь этот фарс больше напоминает кризис, в котором солдаты хотят выжить, вынуждено отвечая на заранее заготовленные провокационные вопросы вооруженных людей", - отметил он.

Спикер АТО напомнил, что в этих процессах есть мировая практика, определяемая нормами международного гуманитарного права, а также положениями журналисткой этики.

"Надеюсь, вторая сторона понимает, о чем идет речь. Во всех этих процессах мы требуем отношения к нашим солдатам, как к военнопленным, в соответствии с международным законодательством", - подчеркнул Селезнева.

Больше об АТО на востоке Украины читайте в спецтеме "Главреда".

видео: IVI AzVel