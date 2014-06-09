Путин должен выдать Януковича в Гаагу, если сам не замешан в расстреле Майдана - Ходорковский

Отказ президента РФ Владимира Путина от сотрудничества с Международным уголовным судом в Гааге по расследованию силового подавления Евромайдана в феврале 2014 года будет свидетельствовать о причастности российского руководства к преступлениям режима Виктора Януковича.

Об этом заявил Михаил Ходорковский во время видеомоста с российскими журналистами, материалы которого опубликованы на сайте "9 канала".

"Собственно говоря, это то, что я и сказал нашим уважаемым представителям власти: ребята, выдайте Януковича в Гаагу. В Украину не надо. Его там убьют, а это неправильно. Выдайте его в международный суд. Если вы не хотите его выдавать, значит, вы в этом замешаны", - отметил политик.

По словам Ходорковского, дальнейшее пребывание Януковича на территории России является "ключевым вопросом", на который российским властям "предстоит дать ответ в ближайшее время". "Либо она (власть - рос.) замешана в расстреле безоружных, либо она должна выдать Януковича в международный суд. Чтобы его судили публично. Пускай расскажет, что было на самом деле. 80 гражданских людей, убитых, как скот на бойне, - это то, за что все-таки надо отвечать", - отметил Ходорковский.

Все остальные события, которые происходили в Украине, в Крыму, сейчас в Донецке, являются производными от этого вот тогдашнего противостояния, отмечает он.

По его мнению, силовое подавление антипрезидентских акций протеста было согласовано Януковичем с официальной Москвой: "Я задал потом вопрос: в Москве кто выдал Януковичу добро на такие действия? Понятно же, что ему дали добро. Потому что то, что он сделал, поставило его в ряд преступников. Он дал команду стрелять по безоружной толпе".

Напомним, в России не смогли объяснить, на каких основаниях беглый президент Украины Виктор Янукович находится на территории РФ более 90 суток.