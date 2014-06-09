Террористы штурмовали воинскую часть в Артемовске - Тымчук

Ночью, 9 июня, группа террористов предприняла попытку штурма воинской части в Артемовске Донецкой области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Дмитрий Тымчук.

По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", к части боевики подъехали на двух легковых автомобилях и КамАЗе. Ими в сторону воинской части был открыт огонь из автоматического оружия и гранатометов.



"Украинские военнослужащие открыли ответный огонь, после чего террористы разбежались", - пишет он.



По его данным, на захваченном грузовике был обнаружен автоматический гранатомет АГС-17 "Пламя и снайперская винтовка СВД.

Напомним, ранее в штабе АТО рассказали о бояв в Славянске.

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